  • Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
99

Георгий Черданцев считает, что «Локомотив» не удержится в лидерах Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 5 туров. 

– Надолго ли «Локомотив» способен задержаться в лидерах?

– Нет. Будет то же самое, что в прошлом году. Они здорово начали, но конкуренция с такими футболистами, как в «Спартаке», «Зените», ЦСКА, «Краснодаре», скажется.

«Локомотив» объективно слабее по составу. Нельзя русскими игроками конкурировать с игроками из разных стран. Это невозможно. Мононациональная команда в любом чемпионате будет уступать команде с разными футболистами. Соберите в Англии команду из одних англичан и посмотрите, на каком месте эта команда будет идти в сравнении с условным «Манчестер Сити».

Мононациональная команда всегда будет менее конкурентоспособна по сравнению с командой, где собраны таланты из разных стран. Почему Франция – суперкоманда последних лет? Потому что там собраны игроки со всего мира. Они дают все из мирового футбола.

На дистанции в «Локомотив» я не верю. Это исключено. Для того, чтобы клубу выиграть чемпионат, нужно, чтобы все конкуренты проваливались на протяжении всего сезона. Провалить сезон может одна команда, но не пять‑шесть, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
