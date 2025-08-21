Канчельскис об РПЛ: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА будут бороться за 1-е место. «Локомотив» им не конкурент, хоть и начал здорово»

Андрей Канчельскис назвал троих фаворитов в чемпионской гонке Мир РПЛ.

«Я бы сказал, что «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА – это три команды, которые будут бороться за медали, за первое место. Сезон длинный, а у «Зенита » классный подбор игроков, у них ресурсы, нужно только определиться с составом. Новички адаптируются в скором времени, и все будет нормально – будут бороться за первое место.

ЦСКА, например, – это стабильность. Команда на протяжении 10-15 лет играет стабильно и всегда ведет борьбу за первые призовые места. У них есть опыт, у них правильно выстроена схема в клубе, которую создали Гинер и Газзаев , и она до сих пор работает. Они двигаются в правильном направлении, у них есть опыт, а у «Локомотива » такого опыта нет.

В прошлом сезоне мы видели, как «Локомотив» был близко, а потом не смог выстоять. То же самое будет и в этом сезоне: надо на весь сезон распределять силы. Начали здорово, ничего не скажешь, но они не конкуренты «Краснодару », «Зениту» и ЦСКА, – сказал бывший полузащитник сборной России Канчельскис.

После 5 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Следом идут «Краснодар» (12) и ЦСКА (11). «Зенит», набравший 6 очков, занимает 9-е место.