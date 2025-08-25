Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромная конкуренция в каждой линии»

Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии.

Ранее тренерский штаб огласил заявку бразильской сборной на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026. В ней нет нападающего «Сантоса » Неймара и никого из бразильских игроков «Реала ».

«В заявке есть новые игроки. Неймара нет – на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема. Но нет необходимости тестировать Неймара: его знает каждый – тренерский штаб, сборная, болельщики.

Как и все остальные, он должен быть в хороших физических кондициях, чтобы помочь национальной команде достойно выступить на чемпионате мира. Эти два матча – последние в отборе, и мы должны завершить его на высокой ноте», – сказал главный тренер сборной Бразилии .

Также Анчелотти ответил, входил ли Неймар в его планы до того, как получил повреждение.

«У нас есть большая база – список из 51-52 игроков и даже больше. И уже в последние дни перед вызовом мы формируем окончательный состав. Бывает, что игрок получает травму именно в эти выходные», – добавил Анчелотти.

Также журналисты спросили тренера, общался ли он с Неймаром и Родриго, чтобы объяснить их отсутствие.

«Нет, разговоров с ними у меня не было. Они прекрасно понимают идею сборной: нужно играть и быть в хорошей форме. Мне не нужно им это объяснять. Если они захотят прояснить ситуацию – могут сами позвонить. У Родриго есть мой номер, у Неймара, думаю, тоже.

Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок сборной должен быть на 100% готов. В любой линии огромная конкуренция: защитники, полузащитники, крайние нападающие... Если кто-то не в оптимальной форме, нет проблем заменить его другим», – сказал Анчелотти.