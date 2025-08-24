Неймар может пропустить сентябрьские матчи сборной. «Сантос» сообщил бразильской конфедерации об отеке бедра у форварда
Неймар может пропустить матчи сборной Бразилии из-за травмы.
Форвард «Сантоса» получил травму и досрочно покинул тренировку в четверг, сообщает Globo Esporte. В пятницу и субботу игрок занимался только в зале и все это время жаловался на боль при ходьбе.
Утверждается, что «Сантос» сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об отеке бедра игрока. Карло Анчелотти должен в понедельник объявить состав сборной на сентябрьские матчи против Чили и Боливии в рамках отбора на ЧМ-2026.
Неймар не играет за национальную команду с 17 октября 2023 года. Тогда он получил травму передней крестообразной связки в матче против Уругвая.
Вместе с тем есть вероятность, что он сможет выйти на поле в воскресенье, 31 августа, в матче против «Флуминенсе». Нападающий пройдет обследование перед игрой.
Увольнять ли Семака?38300 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости