Неймар может пропустить сентябрьские матчи сборной. «Сантос» сообщил бразильской конфедерации об отеке бедра у форварда

Неймар может пропустить матчи сборной Бразилии из-за травмы.

Форвард «Сантоса » получил травму и досрочно покинул тренировку в четверг, сообщает Globo Esporte. В пятницу и субботу игрок занимался только в зале и все это время жаловался на боль при ходьбе.

Утверждается, что «Сантос» сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об отеке бедра игрока. Карло Анчелотти должен в понедельник объявить состав сборной на сентябрьские матчи против Чили и Боливии в рамках отбора на ЧМ-2026.

Неймар не играет за национальную команду с 17 октября 2023 года. Тогда он получил травму передней крестообразной связки в матче против Уругвая.

Вместе с тем есть вероятность, что он сможет выйти на поле в воскресенье, 31 августа, в матче против «Флуминенсе». Нападающий пройдет обследование перед игрой.