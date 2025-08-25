Мовсесьян о слухах про назначение в «Спартак»: «Давайте так: получил офферы от двух клубов. Идут обсуждения»
Андрей Мовсесьян ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак».
Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян рассматривается как один из кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке» – в качестве замены Франсису Кахигао.
– Регулярно пишут, что вы можете прийти в «Спартак».
– Давайте так: я получил два оффера. Подписанных документов еще нет, идут обсуждения.
– То есть это возможно.
– Я не называл клубы.
– Клубы РПЛ?
– Получил офферы от двух клубов, – сказал бывший спортивный директор ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!»
Андрей Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 по 2024 год – сначала скаутом, а затем спортивным директором. Мовсесьян – воспитанник красно-белых. Он играл за дубль «Спартака».
