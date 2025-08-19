«Индепендьенте» отказался продать «Спартаку» Ломонако за 12 млн евро (Metaratings)
«Индепендьенте» отказал «Спартаку» в трансфере Кевина Ломонако.
По информации Metaratings.ru, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао интересовался у представителей защитника возможностью трансфера и озвучил устное предложение в размере 12 млн евро.
Из этой суммы «Индепендьенте» получил бы около 10 млн евро после налогов и сбора в Федерацию футбола Аргентины.
По словам источника, Кахигао ответили категорическим отказом. «Спартак» может вернуться к кандидатуре Ломонако только в случае провала переговоров по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
