Экс-директор ЦСКА Мовсесьян – один из кандидатов на замену Кахигао в «Спартаке» (Metaratings)
Названа возможная замена Франсису Кахигао в «Спартаке».
По данным Metaratings.ru, бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассматривается как один из кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке».
С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в ЦСКА – сначала скаутом, а затем спортивным директором. Мовсесьян – воспитанник красно-белых, он играл за дубль «Спартака».
Действующий спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао занимает эту должность с января 2025 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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