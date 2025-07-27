Экс-директор ЦСКА Мовсесьян – один из кандидатов на замену Кахигао в «Спартаке» (Metaratings)

Названа возможная замена Франсису Кахигао в «Спартаке».

По данным Metaratings.ru, бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассматривается как один из кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке».

С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в ЦСКА – сначала скаутом, а затем спортивным директором. Мовсесьян – воспитанник красно-белых, он играл за дубль «Спартака».

Действующий спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао занимает эту должность с января 2025 года.