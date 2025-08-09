«Кисляк не продается». «Фенербахче» мог дать до 22 млн евро с учетом бонусов, но у Матвея еще 4 года контракта с ЦСКА и нет отступных, сообщил агент

Агент Матвея Кисляка рассказал о его несостоявшемся переходе из ЦСКА в «Фенербахче».

— История с «Фенербахче » развивалась достаточно быстро. Я имел дело со спортивным директором, у которого был карт-бланш от президента турецкого клуба. Я съездил в Турцию на переговоры, сразу сказал о том, что у Матвея еще четыре года контракта: «Все вопросы с ЦСКА решайте». Спрашивают: «С чего начать?» Я говорю: «Ну, начните с минимума, посмотрите на реакцию, а дальше будет понятно».

В итоге Евгений Шевелев и Роман Бабаев (замгендиректора и гендиректор ЦСКА – Спортс’‘) сказали: «Саш, при всем уважении — Кисляк не продается. Давай тему закроем и спокойно дальше ведем переговоры по новым условиям контракта для Матвея». На том и порешили.

— А вы не считаете, что это просто вопрос цены? Если бы турки предложили 20 миллионов евро…

— За 20 не отдали бы. Это мое субъективное мнение. В разговорах со мной спортивный директор «Фенербахче» говорил о том, что самый большой оффер, который делал клуб — 18 миллионов евро за какого-то аргентинца. Мы, говорят, готовы повторить. Плюс к этому имеется бонусная часть. И если бы у ЦСКА был интерес, думаю, там можно было бы разогнать до 20−22 миллионов.

Мы даже с «Фенербахче» не обсуждали условия контракта Кисляка . Какой смысл обсуждать, если у него еще 4 года контракта, а опции buy-out (отступные – Спортс’‘) нет? – сказал Александр Маньяков .