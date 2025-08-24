Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
Артем Дзюба после проигрыша ЦСКА выразил разочарование последними результатами.
«Желание играть есть, но чем больше проигрываешь, тем больше оно исчезает. Я столько в жизни не проигрывал. Но, наверное, это меня жизнь учит где-то молчать, заводиться в нужных моментах, помогать ребятам. Главное, чтобы они вокруг меня становились лучше. Я сделаю все, чтобы эти ребята заиграли. Главный тренер их раскрывает, еще пару на подходе.
Просто хочется еще пару мастеровитых ребят, чтобы играть здесь и сейчас и за что-то бороться. А я себе отмерил этот год, а дальше посмотрим», – сказал форвард «Акрона» после гола в ворота ЦСКА.
Увольнять ли Семака?40138 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости