  • Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Он привык всегда побеждать, ему небезразлично»
8

Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Он привык всегда побеждать, ему небезразлично»

Заур Тедеев высказался о словах Артема Дзюбы про необходимость усиления «Акрона».

В воскресенье тольяттинский клуб уступил ЦСКА (1:3) в 6-м туре Мир РПЛ

После матча Дзюба обратился к руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%». 

– Сегодня был сильный соперник. ЦСКА – одна из лучших команд России, по игре это самая лучшая команда. Нам было сложно. Мы могли реализовать на первых минутах несколько моментов и нам было бы полегче. В общем я отношусь к своим футболистам с уважением. Они много делали для того, чтобы не проиграть. В обороне мы действовали не очень хорошо. Мы много прессинговали, при позиционной обороне мы были более успешнее чем в других аспектах.

Было видно, что ЦСКА отдал вам инициативу. Очень много было невынужденных ошибок и неправильных решений. ЦСКА вам давал играть. Вы будете решать эту проблему?

– Были ошибки с точки зрения передач, где‑то в приеме. Наш нападающий в моменте был не очень агрессивен. Такие моменты меня злят. В плане бега и спринтов команда готова, я это вижу. Можно только верить в футболистов, а кричать и возмущаться из‑за их ошибок – это не поможет. Никто не проявил сегодня халатность или безволие.

Дзюба в микст зоне обратился к руководству с просьбой об усилении. Что скажете?

– Мы говорим об этом внутри клуба. Я понимаю Артема. Вы представляете, какой у него багаж за спиной. Он понимает, что таких футболистов, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Конечно, мы ждем игроков, футболистам нужна конкуренция.

Артем – это футболист, который привык всегда побеждать. Ему небезразлично, что происходит. То, что играют 17–18‑летние ребята, это никуда не деть. Конечно, нам бы хотелось видеть более мудрых и более старших игроков в команде, тогда молодые игроки будут прогрессировать.

У нас был не очень хороший матч с «Оренбургом», но даже этот матч мы могли не проиграть. Было много спорных ситуаций у судейской бригады. Даже сегодня. Мы бы хотели, чтобы была одна интерпретация правил для всех. Думаю, что с нами нужно общаться и на какой‑то этап сборов нужно пригласить судью. У нас много вопросов.

Что скажете о сегодняшней игре Марадишвили. Он вышел впервые в стартовом составе.

– Считаю его очень талантливым футболистом. В плане готовности выглядел достаточно хорошо. Мы не можем рисковать травмой Джурасовича. Марадишвили хорошо сегодня его заменял, – сказал главный тренер «Акрона». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
