  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о словах Дзюбы про необходимость усиления «Акрона»: «Это не его дело. Пускай купит клуб и занимается трансферами – будет «Нью Акрон Юнайтед» или «Нью Акрон Сити»
27

Губерниев о словах Дзюбы про необходимость усиления «Акрона»: «Это не его дело. Пускай купит клуб и занимается трансферами – будет «Нью Акрон Юнайтед» или «Нью Акрон Сити»

Дмитрий Губерниев заявил, что Артем Дзюба не может критиковать политику «Акрона».

После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

– Не кажутся ли странными такие слова, вряд ли же стоило ждать от «Акрона» чемпионства и огромных трат?

– С одной стороны, Дзюба – максималист. С другой стороны, может, в клубе нет денег или есть еще причины.

Это не его дело. Пускай купит «Акрон» и занимается трансферами, будет играющий владелец. Еще и вместе с холдингом и всеми активами.

Денег может не хватить, даже при всех заработках Дзюбы, надо попытаться объединиться с кем‑нибудь из партнеров. И тогда пусть покупает, продает, выходит на поле, говорит о победах. А «Акрон» станет «Нью Акрон Юнайтед» или «Нью Акрон Сити», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4-5 игроков»

Увольнять ли Семака?43468 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
бизнес и маркетинг
logoМатч ТВ
logoДмитрий Губерниев
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4-5 игроков»
11сегодня, 07:15
Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Он привык всегда побеждать, ему небезразлично»
7вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Не думаю, что ЦСКА нужно помогать такими легковесными пенальти. У «Акрона» происходит прострел, мяч попадает в руку, а пенальти не ставят»
88вчера, 19:03
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
74вчера, 17:05
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
404 минуты назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
1512 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5828 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
112439 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
2050 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13853 минуты назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
34сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
34 секунды назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
1959 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1015 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
235 минут назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
553 минуты назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15
«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
1сегодня, 17:29