  • Чинквини про «Зенит» – позор российского футбола»: «В этих словах нет никакой правды, это величайший клуб в России. Фанатам других команд неприятно ему проигрывать»
143

Чинквини про «Зенит» – позор российского футбола»: «В этих словах нет никакой правды, это величайший клуб в России. Фанатам других команд неприятно ему проигрывать»

Оресте Чинквини отреагировал на оскорбительную кричалку фанатов про «Зенит».

Ранее болельщики ряда команд скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матчах Мир РПЛ и Кубка России. За это КДК РФС наказывал клубы крупными денежными штрафами.

«В этих словах нет никакой правды. «Зенит» никогда не был и никогда не будет позором российского футбола. Это величайший клуб в России.

Понятно, что фанатам других команд неприятно ему проигрывать, поэтому они и кричат что-то обидное. «Зенит» очень многое сделал, чтобы поднять имидж футбола в стране, это очень неправильные слова.

Но это фанаты, они любят свою команду и не любят конкурентов. В Италии кричат вещи и похуже на принципиальных матчах», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
