Чинквини про «Зенит» – позор российского футбола»: «В этих словах нет никакой правды, это величайший клуб в России. Фанатам других команд неприятно ему проигрывать»
Оресте Чинквини отреагировал на оскорбительную кричалку фанатов про «Зенит».
Ранее болельщики ряда команд скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матчах Мир РПЛ и Кубка России. За это КДК РФС наказывал клубы крупными денежными штрафами.
«В этих словах нет никакой правды. «Зенит» никогда не был и никогда не будет позором российского футбола. Это величайший клуб в России.
Понятно, что фанатам других команд неприятно ему проигрывать, поэтому они и кричат что-то обидное. «Зенит» очень многое сделал, чтобы поднять имидж футбола в стране, это очень неправильные слова.
Но это фанаты, они любят свою команду и не любят конкурентов. В Италии кричат вещи и похуже на принципиальных матчах», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
Увольнять ли Семака?43479 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости