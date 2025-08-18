  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инкапиэ интересен клубам АПЛ. «Байер» не намерен продавать защитника сборной Эквадора


Инкапиэ интересен клубам АПЛ. «Байер» не намерен продавать защитника сборной Эквадора

Защитник «Байера» Пьеро Инкапиэ интересен клубам АПЛ.

Леверкузенцы не собираются продавать 23-летнего игрока сборной Эквадора, поскольку новый тренер «аспириновых» Эрик тен Хаг рассматривает Инкапиэ как одного из ведущих футболистов команды, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Реала» и «Атлетико».

А что теперь делать со Станковичем?18270 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoПьеро Инкапиэ
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoБайер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
