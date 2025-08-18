Инкапиэ интересен клубам АПЛ. «Байер» не намерен продавать защитника сборной Эквадора
Защитник «Байера» Пьеро Инкапиэ интересен клубам АПЛ.
Леверкузенцы не собираются продавать 23-летнего игрока сборной Эквадора, поскольку новый тренер «аспириновых» Эрик тен Хаг рассматривает Инкапиэ как одного из ведущих футболистов команды, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Реала» и «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
