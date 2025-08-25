Алонсо про 3:0 с «Овьедо»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и немного притормозил во 2-м. Винисиус отлично вышел и стал решающим фактором»

Хаби Алонсо доволен разгромом «Овьедо» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.

«Я анализирую победу с точки зрения игры. В первом тайме у нас был отличный ритм работы с мячом, мы доминировали, хотя было сложно, потому что «Овьедо» плотно оборонялся. Мы знали, что нужно продолжать в том же духе.

Во втором тайме мы немного притормозили, нам было трудно поддерживать ритм, но благодаря защите мы перехватывали мяч, быстро переходили в атаку, и два гола принесли нам спокойствие.

Я доволен тем, что это была очень цельная игра. Винисиус вошел в нее отлично, стал решающим фактором, и я рад за него. Нам нужны все – и те, кто начинает матч, и те, кто выходит со скамейки. Впереди будет много игр для всех.

Важно, чтобы все чувствовали себя значимыми и готовыми начинать матч, выходить со скамейки или играть в следующем. Это будет важно для стабильности команды – не отдельных игроков, а команды. Сегодняшний матч показал, что мы продолжаем расти. Сегодня мы выросли и хотим продолжать в том же духе. Теперь будем готовиться к матчу с «Мальоркой» перед паузой.

У нас в команде более двадцати игроков, и мы хотим раскрыть лучшее в каждом. Иногда важно начать матч, иногда – сыграть несколько минут и быть значимым. Моя цель – чтобы все вносили вклад и чувствовали себя важными», – сказал главный тренер «Реала».