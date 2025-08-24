Волк о россиянах в «Зените»: «Они могут быть лучше легионеров из Бразилии. Потому что менталитет, русский дух помогает»

Давид Волк заявил, что русский дух помогает российским игрокам «Зенита».

Петербуржцы разгромили махачкалинское «Динамо» (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ .

– «Зенит» ассоциируется с бразильцами. Но вчера в составе было больше россиян, и как-то получше команда выглядела. Вы удивлены?

– Ну я не знаю, как она выглядит в «бразильском» составе. Но, как мне кажется, русские ребята в «Зените» – на уровне. Даже не надо их оправдывать или что-то еще. Там очень сильные россияне. Просто надо им доверять, наверное, правильно их использовать. Они могут быть не только на уровне легионеров из Бразилии, но даже лучше. Потому что менталитет, русский дух, он все равно им помогает.

– Чем дальше шел матч, тем труднее вам приходилось? Потому что тренеры «Зенита» усилили игру со скамейки?

– Честно, не смотрел на это. Можно сказать так, что сначала мы могли забить. А потом – ошибка, ошибка, и было уже тяжело играть после пропущенных голов. Пытались поменять ход матча, не удалось. Но положительный момент тоже есть: старались играть в свой футбол, не занимались, так скажем...

– Разгильдяйством?

– Да, вот хорошее слово. Гнули свою линию. Проиграли 0:4. Такие матчи случаются. «Зенит» – очень сильная команда, надо отдавать себе в этом отчет. Мы старались, просто в этот раз не получилось.

– У «Динамо» – неудачная серия. Какие сигналы дают тренеры после поражений? После матча в раздевалке, например, что сказали?

– Мы стараемся играть, как играем, выполняем установку тренеров, сохраняем свой стиль, показываем свой дух. А успех, он придет в любом случае. Если честно будем выкладываться, не будем себя обманывать, все получится – я в этом убежден. Все играют в футбол, все хотят победить. Сегодня соперник был сильнее, особенно в реализации моментов, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо ».