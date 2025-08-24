  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Волк о россиянах в «Зените»: «Они могут быть лучше легионеров из Бразилии. Потому что менталитет, русский дух помогает»
16

Волк о россиянах в «Зените»: «Они могут быть лучше легионеров из Бразилии. Потому что менталитет, русский дух помогает»

Давид Волк заявил, что русский дух помогает российским игрокам «Зенита».

Петербуржцы разгромили махачкалинское «Динамо» (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ

«Зенит» ассоциируется с бразильцами. Но вчера в составе было больше россиян, и как-то получше команда выглядела. Вы удивлены?

– Ну я не знаю, как она выглядит в «бразильском» составе. Но, как мне кажется, русские ребята в «Зените» – на уровне. Даже не надо их оправдывать или что-то еще. Там очень сильные россияне. Просто надо им доверять, наверное, правильно их использовать. Они могут быть не только на уровне легионеров из Бразилии, но даже лучше. Потому что менталитет, русский дух, он все равно им помогает.

Чем дальше шел матч, тем труднее вам приходилось? Потому что тренеры «Зенита» усилили игру со скамейки?

– Честно, не смотрел на это. Можно сказать так, что сначала мы могли забить. А потом – ошибка, ошибка, и было уже тяжело играть после пропущенных голов. Пытались поменять ход матча, не удалось. Но положительный момент тоже есть: старались играть в свой футбол, не занимались, так скажем...

Разгильдяйством?

– Да, вот хорошее слово. Гнули свою линию. Проиграли 0:4. Такие матчи случаются. «Зенит» – очень сильная команда, надо отдавать себе в этом отчет. Мы старались, просто в этот раз не получилось.

У «Динамо» – неудачная серия. Какие сигналы дают тренеры после поражений? После матча в раздевалке, например, что сказали?

– Мы стараемся играть, как играем, выполняем установку тренеров, сохраняем свой стиль, показываем свой дух. А успех, он придет в любом случае. Если честно будем выкладываться, не будем себя обманывать, все получится – я в этом убежден. Все играют в футбол, все хотят победить. Сегодня соперник был сильнее, особенно в реализации моментов, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо». 

Увольнять ли Семака?41729 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoДавид Волк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
16вчера, 15:54
Воспитанника «Зенита» Запрягаева не пустили на матч молодежки клуба. Ранее защитника убрали из «Чисто Питер» из-за дружбы с Круговым
91вчера, 15:18
Главные новости
Хейлунд близок к переходу в «Наполи». Форварда «МЮ» планируют арендовать с правом выкупа, которое может стать обязательством
1024 минуты назад
Депутат Журова о словах Клаудиньо: «Можно не давать теперь гражданство РФ иностранным спортсменам. Откуда мы узнаем заранее, как человек поступит? Может, он только ради выгоды»
2527 минут назад
«Ньюкасл» примет «Ливерпуль», а вы можете получить бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
26 минут назадРеклама
«Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»
2033 минуты назад
Хавбек «Ростова» Жбанов про переход в «Реал» или «Барсу»: «Не особо люблю, мне больше «Ман Сити» нравится. Такую задачу ставлю»
2349 минут назад
Дзюба о трансферах «Спартака»: «Взяли бы меня, если бы хотели на что-то претендовать. Берут человека за 20 млн евро, один выходит на 90-й, второй вообще не выходит – это загадка»
83сегодня, 09:26
Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам: «Я из христианской семьи и не смог бы жить в мусульманском Грозном. Выбрал «Пари НН» с точки зрения адаптации»
49сегодня, 09:22
Депутат Свищев о Клаудиньо: «Он заявляет, что не поддерживает Россию, осуждает СВО. У нас все перед законом равны. Я дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы»
98сегодня, 09:19
Сака может пропустить до месяца из-за травмы бедра. Участие Эдегора в матче с «Ливерпулем» под вопросом (BBC)
19сегодня, 09:09
У Головина нет передач под удар в 5 последних матчах за «Монако» – его антирекордная серия во Франции. Голевых передач нет с марта 2024-го
14сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл о Бруну и инциденте с пенальти: «Он позволил этому повлиять на него, не скрывал своих чувств. Судья сбил его ритм – он все еще разговаривал с ним, выходя на 2-й тайм»
5 минут назад
«Интер» отдал Аслани «Торино» в аренду с правом выкупа
11 минут назадФото
«Кристал Пэлас» обратился к «Атлетико» по поводу аренды Галлахера
12 минут назад
Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав: «Не совсем корректная оценка – футболисты бьются, набирают очки. Мы не самый богатый клуб, с этим связана задержка по трансферам»
426 минут назад
КДК рассмотрит удаления Садулаева и Касинтуры в матче с «Оренбургом», игроки приглашены на заседание. «Ахмат» накажут за неподобающее поведение
134 минуты назад
Солари об игроках «Спартака»: «Мы верим в Станковича. Нам нравится с ним работать»
334 минуты назад
Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала, сообщил Газизов: «Мы не договорились по контракту, не будем подписывать»
543 минуты назад
Защитник «Пари НН» Пигас: «Можем обыграть «Спартак» за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Настраиваемся только на победу»
951 минуту назад
Джанашия о Батракове: «Переходить в европейский чемпионат пока не нужно. Ему не хватает силы и физики, там чуть другой футбол. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке»
451 минуту назад
«Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро
9сегодня, 09:24