Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»

Константин Генич считает, что Максиму Глушенкову лучше остаться в «Зените».

– Нужно ли Глушенкову искать какие-то варианты на зиму?

– Нет. «Играю реже, деньги те же».

А если серьезно, то уйти – значит, проявить слабость. Нельзя сказать, что Семак ему не доверял. Как и нельзя сказать, что Глушенкову не давали места в составе. Его выпускали на одной позиции, на другой.

Это конкуренция. Нужно отвоевывать место в составе, – отметил комментатор «Матч ТВ».