Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
Константин Генич считает, что Максиму Глушенкову лучше остаться в «Зените».
– Нужно ли Глушенкову искать какие-то варианты на зиму?
– Нет. «Играю реже, деньги те же».
А если серьезно, то уйти – значит, проявить слабость. Нельзя сказать, что Семак ему не доверял. Как и нельзя сказать, что Глушенкову не давали места в составе. Его выпускали на одной позиции, на другой.
Это конкуренция. Нужно отвоевывать место в составе, – отметил комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
