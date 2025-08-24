У «МЮ» при Амориме 7 побед и 15 поражений в 29 матчах АПЛ. Команда набирает меньше очка за тур

У «Манчестер Юнайтед» всего 7 побед в АПЛ при Рубене Амориме.

Сегодня команда сыграла вничью с «Фулхэмом » во 2-м туре АПЛ – 1:1.

В общей сложности под руководством португальца «МЮ» провел в Премьер-лиге 29 игр. Манкунианцы одержали 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. В среднем они набирают меньше одного очка за матч.

30 августа «Манчестер Юнайтед » сыграет в АПЛ с «Бернли».