У «МЮ» при Амориме 7 побед и 15 поражений в 29 матчах АПЛ. Команда набирает меньше очка за тур
У «Манчестер Юнайтед» всего 7 побед в АПЛ при Рубене Амориме.
Сегодня команда сыграла вничью с «Фулхэмом» во 2-м туре АПЛ – 1:1.
В общей сложности под руководством португальца «МЮ» провел в Премьер-лиге 29 игр. Манкунианцы одержали 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. В среднем они набирают меньше одного очка за матч.
30 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет в АПЛ с «Бернли».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
