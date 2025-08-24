Фабио Челестини: «План ЦСКА – доминировать, но «Акрон» здорово выглядел в первые пять минут. Мы начали неважно, но продолжили делать то, во что верим»
Фабио Челестини рад, что ЦСКА переломил ситуацию в игре с «Акроном» (3:1).
– Наш план – доминировать, играть в свой футбол, но «Акрон» здорово выглядел в начале игры, первые пять минут были за ними. Было много единоборств, и мы их проигрывали. Когда ты проигрываешь много единоборств, ты проигрываешь мяч – в этом футболисты «Акрона» в начале были лучше.
– Ваш коллега Заурбек Тедеев сказал, что ЦСКА сейчас является лучшей командой в России. В чем секрет?
– Мы верим в то, что мы делаем. Сегодня мы начали неважно, но продолжили делать то, что тренируем и во что верим, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
