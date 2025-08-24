ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
«Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» занимают первые три места в таблице Мир РПЛ.
Действующие победители набрали 15 очков за шесть туров и лидируют в чемпионате. Армейцы и железнодорожники идут следом, отставая на один балл.
На данный момент «Рубин» идет четвертым (10 очков), «Зенит» – пятым (9), «Балтика» – шестой (9 при игре в запасе), «Динамо» – седьмым (8), «Спартак» – восьмым (8), «Крылья Советов» – девятыми (8).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
