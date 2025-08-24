ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й

«Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» занимают первые три места в таблице Мир РПЛ.

Действующие победители набрали 15 очков за шесть туров и лидируют в чемпионате. Армейцы и железнодорожники идут следом, отставая на один балл.

На данный момент «Рубин » идет четвертым (10 очков), «Зенит » – пятым (9), «Балтика » – шестой (9 при игре в запасе), «Динамо » – седьмым (8), «Спартак » – восьмым (8), «Крылья Советов» – девятыми (8).