У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
ЦСКА 20 матчей не проигрывает в чемпионате России.
Команда Фабио Челестини сегодня победила «Акрон» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
В последний раз армейцы уступали в лиге 21 ноября 2024 года – «Ростову» (1:2). С тех пор поражений нет.
Это лучшая серия ЦСКА с 2015 года, когда при Леониде Слуцком команда не проигрывала 21 матч.
В следующем туре московский клуб встретится с «Краснодаром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
