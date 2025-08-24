У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч

ЦСКА 20 матчей не проигрывает в чемпионате России.

Команда Фабио Челестини сегодня победила «Акрон » (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ .

В последний раз армейцы уступали в лиге 21 ноября 2024 года – «Ростову» (1:2). С тех пор поражений нет.

Это лучшая серия ЦСКА с 2015 года, когда при Леониде Слуцком команда не проигрывала 21 матч.

В следующем туре московский клуб встретится с «Краснодаром».