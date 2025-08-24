У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
«МЮ» провел 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона.
Команда Рубена Аморима не смогла забить «Фулхэму» в 1-м тайме матча 2-го тура АПЛ (1:0, второй тайм). Бруну Фернандеш не реализовал пенальти на 38-й минуте, пробив выше ворот.
Сегодняшний матч стал 29-м с начала прошлого сезона, в котором «Манчестер Юнайтед» не смог забить до перерыва. Среди команд топ-5 лиг больше матчей без голов в первых таймах провел лишь «Дженоа» (30).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Увольнять ли Семака?40137 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости