У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»

«МЮ» провел 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона.

Команда Рубена Аморима не смогла забить «Фулхэму » в 1-м тайме матча 2-го тура АПЛ (1:0, второй тайм). Бруну Фернандеш не реализовал пенальти на 38-й минуте, пробив выше ворот.

Сегодняшний матч стал 29-м с начала прошлого сезона, в котором «Манчестер Юнайтед » не смог забить до перерыва. Среди команд топ-5 лиг больше матчей без голов в первых таймах провел лишь «Дженоа » (30).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.