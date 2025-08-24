ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
ЦСКА по-прежнему идет без поражений в чемпионате России.
Команда Фабио Челестини обыграла «Акрон» (3:1) в 6-м туре.
Армейцы с начала чемпионата одержали четыре победы (над «Ахматом», «Рубином», «Динамо» и «Акроном») и дважды сыграли вничью (с «Оренбургом» и «Зенитом»).
В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдет 31 августа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
