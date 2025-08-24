ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»

ЦСКА по-прежнему идет без поражений в чемпионате России.

Команда Фабио Челестини обыграла «Акрон » (3:1) в 6-м туре.

Армейцы с начала чемпионата одержали четыре победы (над «Ахматом», «Рубином», «Динамо» и «Акроном») и дважды сыграли вничью (с «Оренбургом» и «Зенитом»).

В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдет 31 августа.