Мусаев про 6:0 с «Крыльями»: «Радуюсь, когда «Краснодар» крупно побеждает, но не думал об этом. Когда ставишь себя на место коллеги, это тяжело. Желаю сил Адиеву, хочу поддержать его»

Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (6:0).

«Получился яркий матч, понравилась подготовка, настрой. Все были заряжены. После перерыва не остановились и забили три мяча, это хотелось бы видеть в плане атаки. Да, иногда упускали инициативу, но позитива гораздо больше. Важно не расслабляться, идти от игры к игре.

Я радуюсь, когда мы выигрываем крупно, но честно, об этом не думал. Но когда ставишь себя на место коллеги, это тяжело. Желаю сил Магомеду [Адиеву ], хочу поддержать его, много новых футболистов, он делает большую работу», – сказал главный тренер «Краснодара ».