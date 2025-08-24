Глава Самарской области Федорищев о 0:6 с «Краснодаром»: «Результат войдет в историю, поставит фундамент для будущих побед. «Крылья» были и будут, это нам всем урок»
Вячеслав Федорищев считает историческим разгром «Крыльев» от «Краснодара».
Самарцы уступили краснодарцам со счетом 0:6 в домашнем матче 6‑го тура Мир РПЛ.
«Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали что «Крылья» будут сплачиваться, усиливаться, учиться у старших коллег и товарищей. Это нам всем урок.
Поговорим с ребятами, нос не вешаем. «Крылья» были и будут. Сегодняшний результат войдет в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед.
Спасибо, что болеете за «Крылья», – заявил губернатор Самарской области Федорищев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
