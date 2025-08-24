Вратарь «Махачкалы» Волк о голе Глушенкова: «Тяжело достать. Как с Месси – все знают, что будет убирать в центр и бить в дальний, но мяч все равно залетает. Так и Роббен забивал»

Давид Волк сравнил удары Максима Глушенкова с тем, как били Месси и Роббен.

«Зенит » дома выиграл у «Динамо» Махачкала (4:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ . Глушенков отметился голом на 90-й минуте.

– Все знают, как забивает свои голы Глушенков – левой, из-за штрафной. Там можно среагировать, если знаешь, куда полетит мяч?

– Ну, смотрите, если игрок попадает в дальнюю сетку, впритирку со штангой, то шансов не сильно много. Они есть – но этот удар Глушенкова был очень хороший, тяжело было достать.

Так и с [Лионелем ] Месси тоже. Все знают, что он будет убирать в центр, уходить от двоих, троих, бить в дальний – мяч все равно закручивается и залетает.

Так и [Арьен] Роббен забивал. Хорошо, что Глушенкова можно поставить на один уровень с такими ребятами, верно? – сказал вратарь махачкалинского «Динамо».