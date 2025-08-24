Орлов о пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Что здесь обсуждать? Зачем Кагермазов прихватил Эраковича за футболку, на что он рассчитывал? Что Кукуян не увидит?»

Геннадий Орлов высказался о пенальти «Зенита» в ворота махачкалинского «Динамо».

«Динамо» из Махачкалы уступило «Зениту » в матче 6-го тура Мир РПЛ (0:4).

На 28-й минуте матча судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым – он схватил в штрафной игрока «Зенита» Страхиню Эраковичу за руку. Пенальти реализовал Андрей Мостовой.

«Пенальти в ворота гостей? Ну а что здесь обсуждать? Повторы нам все четко показали. Зачем Кагермазов прихватил Эраковича за футболку? На что он рассчитывал? На то, что Кукуян не увидит?

Расчет сработал наполовину. Судья в поле действительно не отреагировал, но его подстраховал ВАР. По правилам это 11-метровый. Эракович бежал замыкать подачу. Не факт, что добрался бы, но... Факт остается фактом: игрок «Динамо» фолил», – сказал комментатор.