«Игрок «Зенита» фолил до того, как я начал хватать. Почему-то не отмотали до этого момента. Игра разделилась на до и после пенальти». Кагермазов из «Махачкалы» про 0:4

Сослан Кагермазов оценил назначение пенальти в матче с «Зенитом» (0:4).

Полузащитник махачкалинского «Динамо » высказался после игры 6-го тура РПЛ .

— Начали вроде неплохо матч. Какой момент стал переломным?

— Переломный — пенальти, конечно. Но у соперника и до него были хорошие моменты. Они и у нас были, пусть не такие явные, но игра была неплохая с нашей стороны. После пенальти на до и после разделилась игра.

— В интернете разные мнения по поводу назначения пенальти. Ты, как непосредственный участник эпизода, что думаешь?

— Скажу так: я не привык оправдываться. Наверное, придержал. Во-первых, я считаю, что он был очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть, почему-то судья не рассмотрел, как в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До того, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита ». Почему-то не отмотали до этого момента. Именно вот отрезок со мной смотрели. Еще раз скажу: оправдываться не хочу. Раз поставили пенальти, у нас есть ВАР, значит, судья был уверен.

— Показалось, что захват очень явный был. То есть ты не одно движение сделал, а несколько раз его схватил.

— Конечно, не было нескольких движений. Но я придержал, что здесь скажешь. Придержал его, но еще раз говорю, если тогда по правилам, то надо смотреть весь эпизод. Просто две секунды надо было еще отмотать и посмотреть.

— А вообще ты изначально позицию проиграл, поэтому пришлось удерживать Эраковича?

— Получилось так, что изначально со мной стоял Луис Энрике. Сделали смену, Эракович прибежал с центра поля, передо мной встал и выиграл позицию. Это самая главная ошибка. Дальнейший захват — это уже последствия, – сказал Кагермазов .

