Кайл Уокер: «Мы, англичане, пессимистичны – стакан для нас наполовину пуст, для американцев – полон. Когда я перешел в «Ман Сити», Линекер говорил: «Представьте, если бы он мог делать кроссы»

Кайл Уокер считает англичан пессимистичными.

– Я думаю, что мы, англичане, довольно пессимистичны, не так ли? Стакан для нас скорее наполовину пуст, чем наполовину полон. Для американцев он наполовину полный. Когда я вижу в газетах определенные вещи, которые меня раздражают, я должен доказать, что они неправы.

– Например?

– Помню историю с Линекером , когда я впервые подписал контракт с «Манчестер Сити » [в 2017 году]. Я не знаю, заплатили ли они за меня 50 млн фунтов, 54 млн или сколько там. Он сказал: «Представьте, если бы он мог делать кроссы. Пятьдесят миллионов, но представьте, если бы он мог делать кроссы».

Теперь я оглядываюсь назад, у нас с Гари отличные отношения, и он извинился за это. Я оглядываюсь назад и думаю: «Ладно, у меня 6 титулов Премьер-лиги. А сколько выиграл ты?» – сказал защитник «Бернли ».