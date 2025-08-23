Кайл Уокер: «Я бы играл бесплатно, я делаю это не ради денег. Я беру их из-за давления и внешнего шума – за твоей жизнью следят, игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе»

Кайл Уокер заявил, что играл бы в футбол бесплатно.

«Я играю в футбол, чтобы играть в футбол. Я бы играл бесплатно, такой я человек. Мне платят, и деньги, которые платят футболистам, действительно фантастические. Но я бы играл бесплатно. Вероятно, я беру деньги из-за внешнего шума, из-за давления.

Я помню, как подписывал контракт с «Тоттенхэмом» [в 2009 году] и сказал своему агенту: «Мне больше не нужны другие контракты». Я играю в футбол не ради денег. Я играю в футбол ради достижений и наград, которые мне посчастливилось завоевать.

Деннис Родман сказал кое-что, что нашло у меня отклик: «Я играю в баскетбол бесплатно. Я беру деньги за давление и внешний шум». Внешний шум – это самое паршивое, и, вероятно, именно за это я получаю зарплату. Чем лучше ты играешь, тем пристальнее люди следят за твоей жизнью, тем сильнее твой пузырь сжимается и тем чаще тебе приходится делать определенные вещи и жить более скрытно.

Так что с некоторыми вещами нужно просто смириться. Но я думаю, что в нынешней ситуации игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе», – сказал защитник «Бернли ».