  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кайл Уокер: «Я бы играл бесплатно, я делаю это не ради денег. Я беру их из-за давления и внешнего шума – за твоей жизнью следят, игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе»
22

Кайл Уокер: «Я бы играл бесплатно, я делаю это не ради денег. Я беру их из-за давления и внешнего шума – за твоей жизнью следят, игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе»

Кайл Уокер заявил, что играл бы в футбол бесплатно.

«Я играю в футбол, чтобы играть в футбол. Я бы играл бесплатно, такой я человек. Мне платят, и деньги, которые платят футболистам, действительно фантастические. Но я бы играл бесплатно. Вероятно, я беру деньги из-за внешнего шума, из-за давления.

Я помню, как подписывал контракт с «Тоттенхэмом» [в 2009 году] и сказал своему агенту: «Мне больше не нужны другие контракты». Я играю в футбол не ради денег. Я играю в футбол ради достижений и наград, которые мне посчастливилось завоевать.

Деннис Родман сказал кое-что, что нашло у меня отклик: «Я играю в баскетбол бесплатно. Я беру деньги за давление и внешний шум». Внешний шум – это самое паршивое, и, вероятно, именно за это я получаю зарплату. Чем лучше ты играешь, тем пристальнее люди следят за твоей жизнью, тем сильнее твой пузырь сжимается и тем чаще тебе приходится делать определенные вещи и жить более скрытно.

Так что с некоторыми вещами нужно просто смириться. Но я думаю, что в нынешней ситуации игрокам приходиться прятаться в своей скорлупе», – сказал защитник «Бернли».

Увольнять ли Семака?32673 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoКайл Уокер
logoБернли
logoпремьер-лига Англия
logoДеннис Родман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
411 минут назад
«Локомотив» – «Ростов». 2:2 – Мохеби и Сулейманова забили за 8 минут, у Батракова 1+1. Онлайн-трансляция
8724 минуты назадLive
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
28 минут назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Эльче», «Барселона» в гостях у «Леванте», «Реал» сыграет с «Овьедо» в воскресенье
1628 минут назад
Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»
1329 минут назад
Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»
632 минуты назад
Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
1844 минуты назадФото
20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола
12946 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Лидс», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму», «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду»
53557 минут назадLive
Бундеслига стартовала! «Боруссия» против «Санкт-Паули», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
7658 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
198 минут назадLive
У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
112 минут назад
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил с игры и не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке
221 минуту назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Ницца» играет с «Осером», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
1628 минут назадLive
«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
131 минуту назадФото
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
138 минут назадLive
«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
250 минут назадФото
Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
1758 минут назад
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
35сегодня, 16:28