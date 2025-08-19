Кордоба – самый бьющий игрок сезона РПЛ (18 ударов), у него лишь 1 гол. Форвард «Краснодара» – худший в лиге по разнице забитых и ожидаемых мячей
У Джона Кордобы худшая реализация в Мир РПЛ.
По подсчетам Opta, нападающий «Краснодара» – самый бьющий игрок в новом сезоне РПЛ (18 ударов). При этом на счету колумбийца пока только один забитый мяч (в ворота «Динамо» – 1:0).
Кордоба имеет худшую разницу между забитыми и ожидаемыми голами в РПЛ (минус 1,7).
Помимо этого Джон не реализовал все свои 5 явных моментов. Это также худший результат в лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
