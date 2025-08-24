«Иностранцы не хотят развития футбола в России – они хотят заработать на России. Станкович – великий футболист, но поведение его не красит». Попов о тренере «Спартака»
Алексей Попов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
– Станкович – тренер или менеджер?
– Станкович – великий футболист. В этой ситуации – он просто великий футболист. И за это его нужно уважать. Но то, как он ведет себя… Это его не красит.
– Нарывается на увольнение и неустойку?
– Возможно. Все хотят денег. Иностранцы не хотят развития футбола в России. Они хотят заработать на России. То, что происходит со «Спартаком», не должно происходить.
– Но происходит почти при любом тренере в «Спартаке» в последние годы.
– Повторю – менеджеры не разбираются в футболе. Их нужно воспитывать и учить. Как детских тренеров. Чтобы правильно создать команду и выбрать правильного тренера, нужно разбираться в футболе. А они просто берут тренера из-за фамилии, – сказал экс-защитник «Рубина» и «Амкара».
