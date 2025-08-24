Станкович о будущем Дуарте в «Спартаке»: «Посмотрим. У нас хорошая связь с руководством, движемся в правильном направлении. Стараемся, чтобы было лучше»

Деян Станкович высказался о будущем Алексиса Дуарте в «Спартаке».

Сообщалось , что защитник может перейти в «Сантос» или уйти в аренду в «Сочи».

— Какие перспективы у Дуарте?

— Посмотрим. Я читаю, вижу новости. У нас хорошая связь с руководством, мы движемся в правильном направлении. Стараемся, чтобы было лучше.

Вся линия обороны хорошо играла [с «Рубином» – 2:0]. Да, были помарки, но без этого невозможно. Выделять кого‑то одного смысла не вижу, – сказал тренер «Спартака ».