Станкович о будущем Дуарте в «Спартаке»: «Посмотрим. У нас хорошая связь с руководством, движемся в правильном направлении. Стараемся, чтобы было лучше»
Деян Станкович высказался о будущем Алексиса Дуарте в «Спартаке».
Сообщалось, что защитник может перейти в «Сантос» или уйти в аренду в «Сочи».
— Какие перспективы у Дуарте?
— Посмотрим. Я читаю, вижу новости. У нас хорошая связь с руководством, мы движемся в правильном направлении. Стараемся, чтобы было лучше.
Вся линия обороны хорошо играла [с «Рубином» – 2:0]. Да, были помарки, но без этого невозможно. Выделять кого‑то одного смысла не вижу, – сказал тренер «Спартака».
Увольнять ли Семака?38278 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости