Голенков о борьбе с Морозовым в штрафной «Локо»: «На Заболотном такие пенальти ставят, на мне нет – давайте везде одинаково. Я чувствовал руки на себе, падал из-за этого»

Егор Голенков считает, что заслужил пенальти в матче с «Локомотивом».

«Ростов» сыграл вничью (3:3) с железнодорожниками в 6-м туре Мир РПЛ . Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном .

В концовке матча Голенков боролся с Евгением Морозовым в штрафной «Локомотива». Защитник москвичей использовал в борьбе с соперником обе руки.

– Я не знаю, на Заболотном такие пенальти ставят , на мне не ставят. Давайте везде одинаково.

– То есть у тебя есть вопросы?

– Я чувствовал руки на себе. Естественно, падал из-за этого, – сказал форвард «Ростова ».