Голенков о борьбе с Морозовым в штрафной «Локо»: «На Заболотном такие пенальти ставят, на мне нет – давайте везде одинаково. Я чувствовал руки на себе, падал из-за этого»
Егор Голенков считает, что заслужил пенальти в матче с «Локомотивом».
«Ростов» сыграл вничью (3:3) с железнодорожниками в 6-м туре Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.
В концовке матча Голенков боролся с Евгением Морозовым в штрафной «Локомотива». Защитник москвичей использовал в борьбе с соперником обе руки.
– Я не знаю, на Заболотном такие пенальти ставят, на мне не ставят. Давайте везде одинаково.
– То есть у тебя есть вопросы?
– Я чувствовал руки на себе. Естественно, падал из-за этого, – сказал форвард «Ростова».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
