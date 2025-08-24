Лапочкин о фоле Рамиреса на Роналдо: «Красная за лишение возможности забить – никакой попытки сыграть в мяч у игрока «Локо». Почему Чебан отстаивал желтую, непонятно»

Сергей Лапочкин считает, что «Ростов» заслуживал пенальти в игре с «Локомотивом».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (3:3).

На 52-й минуте защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес придержал за руку полузащитника Роналдо дос Сантоса , пытавшегося нанести удар по мячу. Бразилец упал на газон, Сергей Чебан назначил пенальти и показал Рамиресу желтую карточку.

Видеоассистент рекомендовал главному судье изучить эпизод на предмет удаления игрока «Локомотива». После просмотра повтора Чебан менять свое мнение не стал.

«Подача, мяч уже перед Роналдо, он уже замахивается, и Рамирес тянет его за руку и заваливает, никакой попытки сыграть в мяч у игрока «Локомотива » нет.

Следующим касанием футболист РПЛ точно может забить, вратарь уже вышел, можно было спокойной перебрасывать. Соответственно мы должны говорить о том, что лишение явной возможности забить гол.

ВАР зовет и говорит Сергею Чебану: «Посмотри, он уже замахивается, он уже бьет мяч». Почему Чебан отстаивал свою желтую карточку, мне непонятно. По‑моему, нет ни одного критерия за желтую карточку, однозначно должна быть красная за лишение», – сказал бывший арбитр ФИФА.