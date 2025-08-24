«Три спорных решения не в пользу «Ростова». Генич о судействе Чебана в матче дончан с «Локо»

Константин Генич раскритиковал судейство Сергея Чебана в игре «Локо» – «Ростов» (3:3).

«Чебану удачи, но, как мне кажется, сегодня три спорных решения не в пользу «Ростова ». Во-первых, считаю, что Рамиресу [положена] красная. По-хорошему, если это не попытка сыграть в мяч, то это лишение явной возможности забить – это красная карточка. Помимо пенальти, назначенного по делу.

Второе. Мелехин – насколько это контакт на пенальти или нет, но удар по ноге был – это было отчетливо видно на многих повторах. И момент с Морозовым и Голенковым в концовке, когда обе руки Морозова идут не с амортизацией, а, как нам объясняли судьи, с протягиванием. Это чем-то напомнило ситуацию Мангаш – Аззи. Это внутри штрафной, пенапьти не назначен. Какие-то странные решения.

Вопреки этим судейским обстоятельствам «Ростов» сегодня три очка «Локомотиву» не отдал», – сказал комментатор.