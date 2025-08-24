«Сосьедад» о Захаряне перед матчем с «Эспаньолом»: «Арсен готов, работал всю неделю без проблем»
В «Реал Сосьедад» высказались о состоянии Арсена Захаряна.
Сегодня «Сосьедад» примет «Эспаньол» в рамках Ла Лиги, встреча начнется в 20:30 по московскому времени.
– Захарян готов и будет в заявке на сегодняшний матч?
– Арсен готов и всю неделю работал без каких-либо проблем. Стартовый состав станет известен лишь за час до игры. Арсена тренер вызвал на стадион вместе со всей командой, но до этого момента мы не узнаем больше деталей, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
В матче 1-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:1) Захарян провел всю игру в запасе.
