«Сосьедад» о Захаряне перед матчем с «Эспаньолом»: «Арсен готов, работал всю неделю без проблем»

В «Реал Сосьедад» высказались о состоянии Арсена Захаряна.

Сегодня «Сосьедад» примет «Эспаньол» в рамках Ла Лиги , встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

– Захарян готов и будет в заявке на сегодняшний матч?

– Арсен готов и всю неделю работал без каких-либо проблем. Стартовый состав станет известен лишь за час до игры. Арсена тренер вызвал на стадион вместе со всей командой, но до этого момента мы не узнаем больше деталей, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате.

В матче 1-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:1) Захарян провел всю игру в запасе.