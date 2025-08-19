Захарян готов сыграть с «Эспаньолом» во 2-м туре Ла Лиги. Хавбек не испытывает дискомфорта, сообщили в «Сосьедаде»
Арсен Захарян может сыграть с «Эспаньолом».
Встреча 2-го тура Ла Лиги пройдет в воскресенье, 24 августа.
Захарян ранее не попал в заявку на игру с «Валенсией».
«Арсен работает вместе с командой в полноценном режиме. Он не испытывает дискомфорта и будет готов сыграть против «Эспаньола», – сообщили в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
