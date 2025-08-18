Агент Захаряна: «Арсен чувствует себя оптимально, ничего не болит. Готовится к матчу с «Эспаньолом»
Агент Арсена Захаряна заявил, что хавбек готовится к следующему матчу Ла Лиги.
Полузащитник «Реал Сосьедад» не был включен в заявку команды на матч 1-го тура с «Валенсией» (1:1). Напомним, в июле российский полузащитник не поехал с командой в турне в Японию из-за вируса, ранее у него были проблемы с камбаловидной мышцей.
«У Арсена все хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с «Эспаньолом», – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.
Матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» пройдет в воскресенье, 24 августа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
