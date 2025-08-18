Агент Захаряна: «Арсен чувствует себя оптимально, ничего не болит. Готовится к матчу с «Эспаньолом»

Агент Арсена Захаряна заявил, что хавбек готовится к следующему матчу Ла Лиги.

Полузащитник «Реал Сосьедад » не был включен в заявку команды на матч 1-го тура с «Валенсией» (1:1). Напомним, в июле российский полузащитник не поехал с командой в турне в Японию из-за вируса, ранее у него были проблемы с камбаловидной мышцей.

«У Арсена все хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с «Эспаньолом », – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.

Матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» пройдет в воскресенье, 24 августа.