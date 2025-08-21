Осинькин о Сперцяне: «Одно дело «ПСЖ» или «Аякс», но что такое «Саутгемптон»? Не до конца понимаю, для чего Эдуарду в первую лигу»

Игорь Осинькин считает, что Эдуарду Сперцяну не стоит переходить в «Саутгемптон».

Ранее сообщалось, что клуб из Чемпионшипа предложил «Краснодару » 14 млн долларов и процент от перепродажи.

«Я не до конца понимаю, для чего Сперцяну в первую лигу. Как мне кажется, он все-таки достоин сразу быть в какой-то Премьер-лиге. И вообще, надо ли ему ехать именно в Англию? Как он себя сможет показать против физически сильных футболистов, готовых доминировать и высекать?

Да, на нашем уровне он, конечно, держит борьбу, но его лучшие качества – это все-таки понимание игры и нестандартные решения. Ему больше подошел бы тот же «Реал Сосьедад », где играет Захарян . Или «Порту », об интересе которого вроде бы писали в прессе. Не знаю, как на это смотрит Сергей Николаевич Галицкий.

Одно дело, когда человек уезжает в «ПСЖ» – в таких случаях не отказывают. Или в «Аякс», который считается мировым брендом. Но что такое «Саутгемптон»?» – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов».