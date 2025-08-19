Салах признан PFA лучшим игроком АПЛ, Траффорд – лучшим в Чемпионшипе
Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала лучшего бомбардира и ассистента АПЛ-2024/25 игроком года.
В минувшем сезоне вингер «Ливерпуля» провел 38 игр в чемпионате и отметился 29 голами и 18 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Отметим, что Салах стал первым игроком, выигравшим этот приз трижды.
Фото: x.com/PFA
Лучшим игроком последнего розыгрыша Чемпионшипа был признан голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд, этим летом вернувшийся в «Манчестер Сити».
Вратарь провел 45 матчей в чемпионате, и 29 из них были сухими. Детально его показатели можно изучить здесь.
Фото: x.com/PFA
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер PFA
