Салах признан PFA лучшим игроком АПЛ, Траффорд – лучшим в Чемпионшипе

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала лучшего бомбардира и ассистента АПЛ-2024/25 игроком года.

В минувшем сезоне вингер «Ливерпуля » провел 38 игр в чемпионате и отметился 29 голами и 18 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Отметим, что Салах стал первым игроком, выигравшим этот приз трижды.

Фото: x.com/PFA

Лучшим игроком последнего розыгрыша Чемпионшипа был признан голкипер «Бернли » Джеймс Траффорд , этим летом вернувшийся в «Манчестер Сити ».

Вратарь провел 45 матчей в чемпионате, и 29 из них были сухими. Детально его показатели можно изучить здесь .

Фото: x.com/PFA