Салах, Исак, Райс, ван Дейк, Вуд, Зельс и Гравенберх – в сборной АПЛ от PFA
Ассоциация профессиональных футболистов Англии составила сборную АПЛ.
В команду по итогам сезона-2024/25 попали следующие игроки:
– вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»);
– защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Милош Керкез («Борнмут», сейчас – «Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
– полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»);
– нападающие: Александер Исак («Ньюкасл»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер PFA
