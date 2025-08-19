8

Салах, Исак, Райс, ван Дейк, Вуд, Зельс и Гравенберх – в сборной АПЛ от PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии составила сборную АПЛ.

В команду по итогам сезона-2024/25 попали следующие игроки:

вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»);

защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Милош КеркезБорнмут», сейчас – «Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»);

нападающие: Александер Исак («Ньюкасл»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер PFA
Ассоциация профессиональных футболистов Англии
