  Семак о «Зените»: «Реализация расстроила. У Мостового и Энрике было много моментов – надо забивать. Надо у них спросить, что мешало – неправильные решения или усталость, может»
Семак о «Зените»: «Реализация расстроила. У Мостового и Энрике было много моментов – надо забивать. Надо у них спросить, что мешало – неправильные решения или усталость, может»

Сергей Семак не впечатлен тем, как игроки «Зенита» используют голевые моменты.

Петербуржцы сегодня разгромили «Динамо» Махачкала в 6-м туре Мир РПЛ – 4:0.

– Это те матчи, в которых нужно забивать. Чем быстрее ты забьешь, тем легче складывается игра, потому что соперник раскрывается, и сегодня с первых минут игра пошла достаточно активная, интересная, много моментов у нас сегодня было, много выходов один в один, что редко бывает в матчах, которые мы играем в чемпионате России, потому что есть пространство, куда бежать.

Немножко расстроила реализация: и у Андрея Мостового, и у Луиса Энрике столько моментов, которые нужно, конечно, реализовывать. Не в каждом матче и не всегда бывает столько моментов, реализация должна быть выше.

И, конечно, наши ошибки, брак, особенно в начале первого тайма: киксы, определенного вида привозы, которые мы сами себе организовали на ровном месте, эти моменты тоже, конечно же, со знаком минус сегодня.

В остальном хорошая победа, много забитых мячей. Это всегда радость для болельщиков.

«Динамо» Махачкала всегда очень крепкий орешек для любого соперника. И, конечно, хорошо, что сегодня в атакующих действиях сыграли очень активно и создавали очень много моментов. Поэтому еще раз хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду – за игру. Всех с победой. Будем готовиться к следующему матчу.

– Вы уже отметили, что не слишком удовлетворены реализацией моментов со стороны Мостового и Луиса Энрике. Они были очень расстроены, когда уходили на замену. А чем вы объясняете такой низкий процент реализации? Может быть, излишним волнением ребят или чем?

– Нужно у ребят спросить, что помешало в том или ином эпизоде. Где-то, может быть, неправильные решения, где-то, может быть, какая-то усталость, если это второй тайм.

В целом, сложно сказать. Моменты очень и очень хорошие, но, к сожалению, реализация, вы абсолютно правы, в этом матче не получалась. Дай бог, чтобы в следующих матчах она была лучше у ребят, – сказал главный тренер «Зенита».

Увольнять ли Семака?35933 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
