Геннадий Орлов: «Соболев заслужил место в старте «Зенита». От него исходит правильная энергетика! Борется»

Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева против махачкалинского «Динамо».

«Зенит » выиграл 4:0, Соболев не отметился результативными действиями.

«Соболев заслужил место в старте, но [в этом матче] у него далеко не все получилось. В стремлении ему не откажешь. От него исходит правильная энергетика! Борется. Но вот в плане передач допускал ошибки, был порой неточен», – сказал комментатор.