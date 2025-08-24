Геннадий Орлов: «Соболев заслужил место в старте «Зенита». От него исходит правильная энергетика! Борется»
Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева против махачкалинского «Динамо».
«Зенит» выиграл 4:0, Соболев не отметился результативными действиями.
«Соболев заслужил место в старте, но [в этом матче] у него далеко не все получилось. В стремлении ему не откажешь. От него исходит правильная энергетика! Борется. Но вот в плане передач допускал ошибки, был порой неточен», – сказал комментатор.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
