Орлов о будущем Семака в «Зените»: «Титулы за него не сработают, мне кажется. Тренер должен брать ответственность на себя»
Вчера петербуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.
– Если питерцы не обыграют дома махачкалинское «Динамо», встанет ли вопрос о доверии Семаку?
– Не знаю... Все покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим.
Просто, считаю, тренер должен брать ответственность на себя. Знаете, что меня удивило? «Динамо» в Кубке крупно проиграло «Краснодару», так? А почему извинялся гендиректор Пивоваров, а не Карпин, который сказал, что молодежь помогла им умереть? Тренер должен брать удар на себя! При чем здесь молодежь?! Надеюсь, Семак не станет винить во всем своих подопечных, – сказал комментатор.