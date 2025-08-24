Артета рассказал, что Эзе позвонил ему перед трансфером из «Пэлас»: «Это показывает, как сильно он хотел перейти в «Арсенал»

Микель Артета подтвердил, что Эберечи Эзе лично связался с ним насчет трансфера.

Вчера «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил вингера у «Кристал Пэлас». В борьбе за Эберечи клуб опередил принципиального соперника – «Тоттенхэм ».

В сообщении The Athletic утверждалось, что Эзе связался с Артетой перед тем, как собирался дать согласие «шпорам». Главный тренер «Арсенала » ответил на вопрос, правда ли это.

«Это показывает, как сильно он хотел перейти [в «Арсенал»].

Иногда все бывает совсем иначе, ведь игрокам приходится принимать решения, связанные с их карьерой, и хочется быть максимально открытым и честным, но я рад, что он с нами.

Я вижу, как много это значит для него и всей его семьи», – сказал Артета .

Эзе ради «Арсенала» отказал «Тоттенхэму» в последний момент – очень разозлил. Хотя просто выбрал клуб детства