Фанаты «Арсенала» нарисовали мурал Эзе возле «Эмирейтс». Вингер «Пэлас» еще не перешел в клуб

Болельщики «Арсенала» оформили мурал Эберечи Эзе, который еще не перешел в клуб.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас » договорились о трансфере 27-летнего атакующего полузащитника сборной Англии примерно за 68 млн фунтов. На игрока также претендует «Тоттенхэм».

Вингера в форме «Арсенала » изобразили в туннеле возле стадиона «Эмирейтс » на севере Лондона. Анонимный художник Northbanksy взял на себя ответственность за это произведение.

Эберечи забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах АПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь .

Фото: x.com/northbanksyafc

