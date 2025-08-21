Фанаты «Арсенала» нарисовали мурал Эзе возле «Эмирейтс». Вингер «Пэлас» еще не перешел в клуб
Болельщики «Арсенала» оформили мурал Эберечи Эзе, который еще не перешел в клуб.
«Арсенал» и «Кристал Пэлас» договорились о трансфере 27-летнего атакующего полузащитника сборной Англии примерно за 68 млн фунтов. На игрока также претендует «Тоттенхэм».
Вингера в форме «Арсенала» изобразили в туннеле возле стадиона «Эмирейтс» на севере Лондона. Анонимный художник Northbanksy взял на себя ответственность за это произведение.
Эберечи забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах АПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.
Фото: x.com/northbanksyafc
«Арсенал» перехватил Эзе у «Тоттенхэма», Хейлунд заменит Лукаку, «Краснодар» не продал Сперцяна. Главные инсайды дня
