Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»
Томас Франк отреагировал на ситуацию со срывом трансфера Эберечи Эзе.
Ранее сообщалось, что вингер «Кристал Пэлас» может перейти в «Арсенал» примерно за 68 млн фунтов. Переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм», но игрок сделал выбор в пользу «канониров».
– Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удается подписать цель клуба?
– Мне не нужны игроки, которые не хотят перейти в клуб.
Если они не желают присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, – заявил главный тренер «Тоттенхэма».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
