  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»
29

Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»

Томас Франк отреагировал на ситуацию со срывом трансфера Эберечи Эзе.

Ранее сообщалось, что вингер «Кристал Пэлас» может перейти в «Арсенал» примерно за 68 млн фунтов. Переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм», но игрок сделал выбор в пользу «канониров».

 – Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удается подписать цель клуба?

– Мне не нужны игроки, которые не хотят перейти в клуб.

Если они не желают присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

Увольнять ли Семака?27547 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
logoЭберечи Эзе
logoАрсенал
logoКристал Пэлас
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoТомас Франк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлас о трансфере Эзе: «В «Арсенале» больше шансов на трофеи, чем в «Тоттенхэме». Вопрос в том, хочет ли он играть каждую неделю или завоевать больше титулов?»
48вчера, 10:26
«Арсенал» и «Пэлас» договорились о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов. Контракт с вингером почти согласован
11920 августа, 20:21
«Арсенал» предложит около 60 млн фунтов за Эзе. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
3020 августа, 19:14
«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)
620 августа, 19:00
Главные новости
Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
13 минуты назад
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
17932 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
13533 минуты назад
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
337 минут назадФото
«ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря голу Руиса (1:0). Шевалье отстоял на ноль второй тур подряд, Сафонов провел игру на скамейке
1750 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
1251 минуту назад
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
89сегодня, 20:29
Бундеслига стартовала! «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
70сегодня, 20:28
Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»
17сегодня, 20:24
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
19сегодня, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
14 минут назадФото
Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»
630 минут назад
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
656 минут назад
Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
6сегодня, 19:42
Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
6сегодня, 19:36
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
5сегодня, 19:30Live
Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
12сегодня, 19:19
Быстров о том, что его продали «Зениту» «по высокому звонку»: «Спартак» хотел меня оставить – факт. Допускаю, что мог мне что-то предложить, но не предложил. Но и я не мог оставаться, дал слово»
19сегодня, 18:02
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
23сегодня, 17:12
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
4сегодня, 16:04