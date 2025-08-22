Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»

Томас Франк отреагировал на ситуацию со срывом трансфера Эберечи Эзе.

Ранее сообщалось , что вингер «Кристал Пэлас » может перейти в «Арсенал » примерно за 68 млн фунтов. Переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм », но игрок сделал выбор в пользу «канониров».

– Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удается подписать цель клуба?

– Мне не нужны игроки, которые не хотят перейти в клуб.

Если они не желают присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, – заявил главный тренер «Тоттенхэма».