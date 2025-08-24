Флик про 3:2 с «Леванте»: «Неидеальная игра «Барселоны», но мы продолжали идти вперед и победили. Такие матчи помогают расти. Впереди длинный путь»
Ханс-Дитер Флик признал, что «Барселона» провела не лучший матч против «Леванте».
Каталонцы проигрывали со счетом 0:2 после первого тайма, но сумели победить – 3:2.
«Наша игра сегодня не была идеальной, но следует признать, что «Леванте» сыграл хорошо. Было непросто, поскольку соперник обороняется очень глубоко, из-за чего становится тяжело.
Мы продолжали атаковать и смогли добиться победы. Такие матчи помогают расти. Впереди длинный путь.
У Рэшфорда были моменты, которые выглядят как то, что мы ищем. Во втором тайме нам потребовались изменения, поэтому вышел Рафинья. Мы решили, что нам нужны именно такие изменения», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
