  • Артета про 5:0 с «Лидсом»: «Арсеналу» следует гордиться тем, как мы доминировали. Мы не давали бить по воротам и создали много моментов. Крайне уверенная победа»
Артета про 5:0 с «Лидсом»: «Арсеналу» следует гордиться тем, как мы доминировали. Мы не давали бить по воротам и создали много моментов. Крайне уверенная победа»

Микель Артета рад разгромной победе над «Лидсом» (5:0).

«Мы выиграли крайне уверенно. Было какое-то предчувствие, что-то витало в воздухе перед игрой.

Думаю, нам следует гордиться тем, как мы играли, как мы доминировали. Мы почти не позволяли бить по своим воротам, не пропустили ни одного гола. А еще создали очень много моментов сами.

Дьокереш забил первые два гола в нашем клубе. Очень рад за Тимбера, забившего два гола на «Эмирейтс» после всех проблем с голеностопом и часов, потраченных на физиотерапию и работу с нашим медштабом. Это нечто особенное. И рад за Москеру, дебютировавшего за нашу команду. 

И одним из главных украшений стал, конечно, Макс Доуман, который в свои 15 лет вышел и заработал пенальти. Я горд», – сказал главный тренер «Арсенала».

