«Арсенал» начал сезон АПЛ с двух побед с общим счетом 6:0. Дальше – «Ливерпуль»

«Арсенал» начал чемпионат Англии с двух сухих побед.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Лидс » (5:0), а на прошлых выходных одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0). На данную минуту «канониры» лидируют в АПЛ .

В 3-м туре «Арсенал » встретится с «Ливерпулем». Матч пройдет 31 августа на «Энфилде».