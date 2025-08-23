«Арсенал» начал сезон АПЛ с двух побед с общим счетом 6:0. Дальше – «Ливерпуль»
«Арсенал» начал чемпионат Англии с двух сухих побед.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Лидс» (5:0), а на прошлых выходных одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0). На данную минуту «канониры» лидируют в АПЛ.
В 3-м туре «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Матч пройдет 31 августа на «Энфилде».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
